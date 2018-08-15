Расстрел "Сармата" в Бердянске: суд рассмотрит апелляции подозреваемых на следующей неделе

Все четверо подозреваемые арестованы на два месяца

Апелляционный суд Запорожской области рассмотрит 21 августа апелляции относительно меры пресечения четверым подозреваемым в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Запорожской области сообщает, что поступили и подлежащие рассмотрению апелляционные жалобы защитника Сыворотки С.С., который действует в интересах подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.12 ч. 2 ст. 115 УК, на постановления следственного судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 03.08.2018 г.., которыми удовлетворено ходатайство следователя и к гражданам М., Л., В., А. применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога. Судебные заседания состоятся 21 августа 2018 рок ", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что все четверо подозреваемых в убийстве ветерана АТО в Бердянске были арестованы на два месяца.

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.