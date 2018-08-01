Расстрел "Сармата" в Бердянске: в полиции рассказали новые подробности

Помимо пяти подозреваемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", полиция задержала еще одного фигуранта дела. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров во время пресс-конференции.

"Кроме того, задержан местный житель г. Бердянска, который – мы не уверены – предоставил автомобиль для совершения преступления. Эти данные проверяются", – заявил он.

По его словам, все подозреваемые на данный момент задержаны, а информация о причастности к убийству еще одного фигуранта проверяется. Возраст задержанных – от 30 до 40 лет. Мужчины не проживали на территории Запорожской области до совершения преступления.

"Эти лица были доставлены в райотдел, проведены все следственно-оперативные действия, на данный момент они задержаны по ст.208 УПК Украины как подозреваемые в совершении преступления по ст.115 ч.2. Сейчас решается вопрос о мере пресечения", – отметил Комиссаров.

Кроме того, глава областной полиции сообщил, что "совершивший преступление – тоже АТОшник", и рассказал, что сейчас проводятся допросы с подозреваемыми. В то же время, по его словам, задержанные не дают показаний. Как выяснилось, они заехали группой в Бердянск для совершения преступления на автомобиле на номерах одной из стран ЕС.

"Проверяли все автомобили, благодаря этому вышли на преступников, хотя на тот момент мы еще не знали, что это преступники. И после того как отработали всю информацию от свидетелей, очевидцев преступления, камер видеонаблюдения, в результате проведения оперативных действий на одном посту они были остановлены и идентифицированы, на другом посту мы их задержали", – рассказал представитель полиции.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, для убийства нападающие подготовили два автомобиля.

"Преступная группа лиц подготовила автомобиль на европейских номерах, приобретенный для совершения этого преступления с целью дальнейшего уничтожения. Полицейские установили, что в Бердянске они подготовили другой автомобиль с запорожскими номерами, который использовали во время совершения преступления", – добавил Комиссаров.

Напомним, ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше о подробностях резонансного убийства в Бердянске смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.