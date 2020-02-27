Разбитые балконы и сломанные светофоры: последствия урагана в Запорожской области (фото)

На Мелитополь Запорожской области обрушилась непогода. Сильный ураганный ветер сломал рекламный щит, валил деревья и срывал светофоры. Об этом сообщает местное издание.

Как написали в Риа Мелитополь, рекламный щит сломался на ул. Воинов-Интернационалистов, возле пересечения с ул. Героев Украины. Опора конструкции сломалась примерно посередине и она рухнула на обочину дороги. К счастью, никто не пострадал.

Также сообщается, что больше всего от непогоды пострадали жители пятиэтажки на Новом Мелитополе. Так, возле четвертого подъезда дома №394 на ул. Интеркультурной тополь, вырванный с корнем штормовым ветром, свалился на дом. В результате дерево повредило балконы здания на двух этажах.

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Кроме того, на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Интеркультурной штормовой ветер сорвал светофор. Затем его сняли работники коммунального предприятия и в ближайшее время вернут на место.

Напомним, мы писали, что в результате сильного ветра и осадков без электроснабжения остался 251 населенный пункт в Украине.

А в Ивано-Франковской области сильный ветер также повалил деревья и сорвал крыши со зданий. В регионе 69 населенных пунктов остались без света.

Также "Сегодня" сообщали, что после аномально теплой зимы синоптики прогнозируют неожиданно холодный март. Климатологи отмечают, что в последнее время в стране существенно меняется термический режим.

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