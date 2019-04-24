Разбой в Запорожской области: в частный дом ворвались грабители в камуфляже и масках
Добычей преступников стали деньги, золото и оружие хозяев дома
В Приморском районе Запорожской области в ночь на 24 апреля произошло разбойное нападение: неизвестные в камуфляже и масках ворвались в дом, связали хозяев и, угрожая оружием, забрали и них деньги, золото и мобильные телефоны.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападавшие также вынесли оружие, принадлежавшее 54-летнему хозяину дома, которого после ограбления госпитализировали.
В настоящее время копы проводят следственные и оперативно-розыскные действия, пытаясь установить и задержать причастных к преступлению. Было открыто уголовное производство по статье "разбой".
Напомним, под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.
Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.
Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.
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