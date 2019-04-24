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Разбой в Запорожской области: в частный дом ворвались грабители в камуфляже и масках

Сегодня, 12:47

Добычей преступников стали деньги, золото и оружие хозяев дома

Иллюстрация. Фото: ipne.ws
Иллюстрация. Фото: ipne.ws.

В Приморском районе Запорожской области в ночь на 24 апреля произошло разбойное нападение: неизвестные в камуфляже и масках ворвались в дом, связали хозяев и, угрожая оружием, забрали и них деньги, золото и мобильные телефоны.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападавшие также вынесли оружие, принадлежавшее 54-летнему хозяину дома, которого после ограбления госпитализировали.

В настоящее время копы проводят следственные и оперативно-розыскные действия, пытаясь установить и задержать причастных к преступлению. Было открыто уголовное производство по статье "разбой".

Напомним, под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского районасвязали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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Тег разбой, ограбление, нападение, запорожская область

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