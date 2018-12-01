Размер средней зарплаты по Запорожской области превысил девять тысяч гривен

В Запорожской области средняя зарплата выросла до 9105 гривен, что на 27,5% больше, чем было в начале года. Соответствующие данные по итогам октября 2018 года опубликовали в областном управлении Госслужбы статистики.

Также в службе отметили, что, по сравнению с предыдущим месяцем, средняя зарплата увеличилась на 2,7% и она оказалась почти в 2,5 раза выше уровня минимальной зарплаты (3723 гривни).

Фото: пресс-служба управления Госслужбы статистики по Запорожской области

При этом, по состоянию на 1 ноября текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 225,9 млн. грн, из нее 178,8 млн. грн приходилось на экономически активные предприятия.

Основную часть задолженности накопили предприятия Запорожья (52,5%) и Мелитополя (11,7%).

Напомним, ранее мы писали о том, что уровень минимальной пенсии с 1 декабря повысился на 62 грн – до 1497 гривен. Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров. Массовая индексация пенсий запланирована на март-2019. Как отметил вице-премьер-министр Павел Розенко, по результатам этого повышения выплаты пенсионерам вырастут на 12-17%.

Рост прожиточного минимума запланирован и в проекте бюджета-2019. Предполагается, что прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля 2019 года до 1936 грн и с 1 декабря – до 2027 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, как вырастут "минималка" и пенсии в 2019 году. Также глава правительства пообещал провести монетизацию субсидий.