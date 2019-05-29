Разоблачение наркоторговцев в Запорожье: "прибыль" достигала полутора миллионов гривен за месяц

Банду разоблачила СБУ, а задерживали с помощью спецназовцев КОРДа

В Запорожье разоблачили группировку наркоторговцев. Фото: Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов банды, которая занималась производством и сбытом наркотиков. Ее главарем оказался криминальный авторитет "Григора".

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в состав банды входили ранее судимые жители города. На территории частного дома, где жил один из членов группировки, была оборудована нарколаборатория – там производили амфетамин, метамфетамин и выращивали марихуану.

Готовый "товар" наркодельцы продавали на территории региона. По предварительной информации ежемесячная "прибыль" от этого бизнеса достигала около полутора миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали троих членов группировки во время изготовления очередной партии зелья. Было проведено 16 обысков, изъято свыше 250 граммов психотропных веществ и почти пять килограммов подготовленной к продаже конопли.









Также было обнаружено оборудование для изготовления и расфасовки наркотиков, черновые записи с данными о клиентах и поставщиках, огнестрельное и холодное оружие. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других людей, причастных к нелегальному бизнесу. Операцию по разоблачению злоумышленников проводили с помощью бойцов спецподразделения КОРД.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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