Рекордная партия за последние годы: в Запорожской области изъяли 500 кг янтаря

Сегодня, 19:34

Камни перевозили под видом топливных гранул в Литву


Камни задержали. Фото: ГФС

Камни задержали. Фото: ГФС

Камни задержали. Фото: ГФС

Камни задержали. Фото: ГФС

Камни задержали. Фото: ГФС

Вывоз крупнейшей за последние годы партии нелегального янтаря предупредили сотрудники Запорожской таможни ГФС.

"Таможенный пост "Запорожье-центральный" получил таможенную декларацию на груз "Топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород дерева", весом более 21 тыс. килограмм, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах", – сообщают в ГФС.

Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – английская компания. Согласно предоставленным документам товар перемещали в Литву, город Клайпеда, а вывоз за пределы таможенной территории Украины должны были осуществить в Польшу через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск", что на Волыни.

"Во время предварительного анализа предоставленных документов и обстоятельств перемещения товаров было обнаружены нетипичные для маршрута поставки и использование рискового "товара прикрытия – топливные пеллеты". Учитывая это, было принято решение о проведении таможенного досмотра груза", – добавляют таможенники.

Во время таможенного досмотра товаров был обнаружен янтарь различных фракций, что перемещался с сокрытием от таможенного контроля. По предварительным подсчетам, речь идет о более 500 кг. Обзор продолжается.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с их конфискацией.

Товар изъят, его стоимость будет установлена дополнительно. Дело направят в суд.

Напомним, ранее мы писали, что ровенские полицейские обнаружили цех переработки нелегального янтаря, организованный гражданином Турции, в котором была изъята солидная партия готовых изделий и сырья.

Напомним, недавно на Волыни добытчики янтаря – двое жителей Луцка, угрожая оружием, взяли в заложники сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

 
товар, янтарь, ГФС, таможни

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"Сегодня"

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