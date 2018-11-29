Россия продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море

Вчера, 23:16

По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов

facebook.com/volodymyr.omelyan
facebook.com/volodymyr.omelyan

Украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов, всего заблокировано 35 судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", – написал министр.

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По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 – в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.

"Всего заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", – отметил Омелян.

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facebook.com/volodymyr.omelyan

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона.

"Цель очевидна – блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", – отметил министр.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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Источник:

"Сегодня"

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