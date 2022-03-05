Российские войска вышли из Энергодара, судьба АЭС пока неизвестна – глава ОГА

Войска Российской Федерации вышли из Энергодара. Также в городе восстановлен контроль всех органов власти, а руководитель местной власти на месте.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромен. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре тоже все нормально. Орки из города вышли", – сказал Александр Старух.
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Также в Энергодаре прошлой ночью были факты мародерства со стороны оккупантов.
"Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно", – добавил Александр Старух.
О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.
Ситуация на Запорожской АЭС
- Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
- Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
- Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
- На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.