С четырьмя рогами: в Запорожской области родилось необычное животное (фото)

В зоопарке в Запорожской области родилось животное редкой породы – овца Святого Якова. Фото малыша-барашка опубликовали на странице зоопарка в Instagram.

Зоопарк "Страусиная ферма" находится в Мелитополе.

Особенность таких овец в том, что у них четыре рога. Одна пара рогов растет в стороны, вторая сильно загнута к морде. В публикации отмечают, что сейчас барашек чувствует себя замечательно, хотя еще не уверенно стоит на ногах.

Известно, что овца Святого Якова – древняя и редкая порода. Они были известны еще 3000 лет назад и обитали на Ближнем Востоке в Месопотамии, в 17 веке привезены в Англию в качестве декоративных животных.

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"Это очень древняя порода. Обычно, у таких овец рожек четыре, но бывает и шесть. А иногда, рога развиваются асимметрично, с одно стороны головы один рожек, а с другой -два или три", – написали на странице зоопарка.

INSTAGRAM

Напомним, недавно мы рассказывали, что в зоопарке в Мелитополе также родились двое камерунских карликовых баранов. Порода попала в Украину из Африки.

Также, в заповеднике Аскания-Нова из-за теплой зимы родились восемь бизонов. Обычно они рождаются весной или в начале лета.

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