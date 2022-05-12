СБУ предотвратила теракт в центре Запорожья

Нарушитель самостоятельно сделал взрывчатку, а также добавил туда гвозди и болты для усиления эффекта поражения. Мужчину уже задержали

СБУ предотвратила теракт / Коллаж "Сегодня"

СБУ предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя, которым оказался 56-летний житель Днепра. Мужчина хотел посеять хаос и панику. Для этого он спланировал преступление в месте массового скопления людей в центре города. СБУ задержала правонарушителя и обезвредила взрывчатку.

Об этом сообщает СБУ.

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Взрывчатку мужчина сделал сам и спрятал ее под костыль. Также во взрывчатке были гвозди и болты для усиления эффекта поражения.

Нарушитель пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

"СБУ удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления", – говорится в сообщении.

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