СБУ задержала в Бердянске "черных риелтеров": пытали людей и отбирали жилье

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В городе Бердянск Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов группировки "черных риелтеров", которые угрозами и насилием отбирали жилье у местных жителей.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, организаторами группировки были двое жителей Бердянска – под видом риелторов они подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц.

В случае отказа законных владельцев переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление. Всего было зафиксировано девять фактов незаконного завладения имуществом на общую сумму в 150 тысяч долларов.

В частности, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска и силой удерживали его в съемном доме. Другого потерпевшего оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Было открыто уголовное производство по статьям о "незаконном лишении свободы или похищении человека" и о "мошенничестве". Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее в Харькове раскрыли схему, благодаря которой злоумышленники наживались на чужой недвижимости: подбирая квартиры умерших владельцев, дельцы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи от их имени, а затем нанимали за деньги людей, которые изображали из себя владельцев квартир, продавая, таким образом, жилье.

Также мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

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