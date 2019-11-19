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В Запорожье найдена убитой вся семья

19 ноября, 12:29

Игорь Серов

В квартире обнаружены мертвыми муж, жена и сын

/ Фото: Нацполиция

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Жуткий случай произошел в Запорожье – в одной из квартир полицейские нашли убитой всю семью. Как сообщила пресс-служба областного главка полиции, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее сестра несколько дней не выходит на связь. Вместе с ней в дом на улице Ладожской направились и полицейские.

"Вместе с заявительницей в квартиру зашла приехавшая по вызову следственно-оперативная группа. В квартире были обнаружены тело женщины, ее мужа, а также их 25-летнего сына", – сообщила нам пресс-служба полиции.

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По данным полиции, на телах супругов были обнаружены телесные повреждения, а их сын был найден повешенным. На место преступления прибыли эксперты-криминалисты, кинологическая служба.

Ситуацию нам кратко прокомментировал начальник Запорожского областного главка полиции Николай Лушпиенко. По его словам, в деле не фигурирует версия ограбления. Вероятнее всего, произошла семейная драма.

"Могу лишь сказать, что криминального вмешательства извне не было. Проводится расследование", – сказал нам генерал Лушпиенко.

По неофициальной информации, супруги погибли из-за нанесенных им колото-резаных ран.

Напомним, в сентябре в Запорожской области произошло еще одно резонансное убийство – здесь расстреляли замглавы Акимовской территориальной громады Дмитрия Кириллова.

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семья убийство Запорожье полиция

Источник: Сегодня

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