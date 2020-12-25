Сеть Эпицентр открывает в Запорожье торговой центр с тремя новыми концептуальными магазинами

Национальная сеть "Эпицентр" 26 декабря в Запорожье открывает инновационный торговый центр "Эпицентр" (Ореховское шоссе, 27) с новыми концептуальными магазинами, FOOD market и современным центром выдачи онлайн-заказов epicentrk.ua.

Для Запорожья расширение сети ТЦ "Эпицентр" – это привлечение миллионных инвестиций, дополнительные отчисления в бюджет и создание 370 новых рабочих мест с официальным трудоустройством и социальными гарантиями.Также во время строительства выполнен комплекс работ по благоустройству прилегающей территории: обустроены подъездные пути и оборудованы остановки для общественного транспорта, перед ТЦ оборудован паркинг на 312 автомобилей.

На площади 23330 кв. м. "Эпицентр" представил все новые концептуальные магазины, а некоторые концепты покупатели сети увидят впервые. В частности, в Запорожье откроется новая "Студия интерьеров", где будут представлены стилистические решения для декорирования комнат. Посетители смогут подобрать обои, краски, элементы декора.

Также впервые покупателям будет представлена ​​коллаборация двух торговых отделов – "Деко" и "Центра мебели", что позволит клиентам выбирать товары в едином интерьерном решении. Здесь в Sleep студии собраны все товары для сна, от кроватей и матрасов до широкого выбора постельного белья. В обновленном формате также откроется отдел "Товары для отдыха". На одном пространстве будут собраны различная садовая мебель, принадлежности для кемпинга и бытовые товары для отдыха.

В торговом центре в Запорожье в сети "Эпицентр" появится отдел продуктов питания и напитков FOOD Market и "Аптека 100+" (лекарственные средства). Традиционно будут представлены популярные shop-in-shop E.PIC (товары для детей), Центр техники "ЦЕ ТЕ" (бытовая техника и гаджеты), Garden Сenter (живые растения), Intersport (спорттовары), "Автомол" (автохимия и запчасти ), Mon Cheri (косметика и парфюмерия), "Пиши-Рисуй" (канцтовары), "Дом воды" (системы фильтрации), Zoo-центр Lapki (товары для домашних любимцев), Military (товары для рыболовства и охоты), флора- центр "Букет" (цветочные композиции).

В обновленных концептуальных форматах появятся "Студия света" и "Керамика Центр" с трендовыми товарами из соответствующих категорий: освещение, сантехника, керамическая плитка.

В новом ТЦ будет действовать современный центр выдачи онлайн-заказов epicentrk.ua – с автоматизацией процессов, комфортной зоной ожидания, онлайн-витринами и детским уголком. Покупатели смогут оперативно сделать заказ в ЦВЗ любого товара с 1,5-миллионного ассортимента интернет-магазина с адресной доставкой домой или сэкономить на доставке путем самовывоза непосредственно из центра выдачи онлайн-заказов.

Новый "Эпицентр" в Запорожье построен с применением современной технологии recycle. Часть материала для металлического каркаса нового торгового центра перевезена в город после демонтажа харьковского ТЦ во время его полной реконструкции.

"Мы стремимся создавать экологическую среду и уменьшать использование природных ресурсов, сырья и материалов. Поэтому впервые в своей практике решили применить рециклинг – современную трендовую технологию, связанную с повторным использованием. Начали с исследований: провели независимую техническую экспертизу. После получения официального заключения о пригодности металлоконструкций к повторному использованию и безопасности их дальнейшей эксплуатации, совершили релокацию материалов в Запорожье", – отмечает Владимир Гончаров.

В дни открытия (26-27 декабря) покупателей будет ждать много интересных акций. Первые 300 покупателей в новом ТЦ "Эпицентр", которые приобретут товары на сумму от 1500 грн, гарантированно получат ценные подарки в рамках акции "Праздничные подарки" (товары для дома и отдыха, бытовую технику и т.д.).

Еще 150 000 гривен подарочными сертификатами смогут выиграть покупатели, которые сделают покупки на сумму от 1500 грн и зарегистрируют свои чеки по правилам этой акции. Выбор победителей состоится онлайн.

Это уже второй магазин сети в Запорожье, первый появился ровно десять лет назад на улице Запорожская, 1В.

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