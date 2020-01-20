Шесть цирковых львов приютил реабилитационный центр для хищников в Запорожской области

Дрессировщик переехал вместе со своими подопечными и будет работать психологом для диких животных

Шесть цирковых львов приютил в Запорожской области частный реабилитационный центр для хищников. После запрета на использование животных в цирке оказались без работы. Но государственной программы содержания таких животных до сих пор нет. Что их ждет, решили выяснить новости "Сегодня".

Почти во всех областях цирки отказываются от четвероногих артистов. Спектакль с этими животными отменяют. Вот на этом видео, которые вы можете посмотреть выше, львы раз выходят на арену Днепра. Это труппа Алексея Пенка. Ее он основал полтора десятка лет назад. Удивлял публику десятками трюков, рисковал на арене, танцуя со львом и вкладывая голову в его пасть.

"Мы были – героическая профессия, нам давали звания заслуженных артистов и так далее. А сегодня нас называют незаслуженно какими-то там живодерами, садистами", – говорит Алексей Пинко, дрессировщик.

Своих львов дрессировщик перевез в Васильевский зоопарк. Тут действует реабилитационный центр для хищников. И подопечных не оставит – будет работать в заведении смотрителем и психологом для диких животных

В украинских цирках десятки диких животных, которых закон запретил пускать на сцену. И государственной программы их содержания нет до сих пор.

Александр Пилишенко, руководитель реабилитационного центра для хищников:

"Нужно бело сначала предусмотреть и создать реабилитационные центры, а потом запрещать выступления таких животных в цирках. Что мы имеем на сегодняшний момент? Работы у них нет, средств к существованию у них нет. И государство абсолютно не готово предоставить ни одного реабилитационного центра".

Между тем шесть цирковых львов уже осваиваются в теплых вольерах. А в начале весны для них построят новый большой павильон.

Как сообщалось, одесский окружной административный суд уже запретил использование диких животных в городском цирке. Это первое подобное решение в Украине, сообщили зоозащитники.

И совсем недавно по этому поводу вспыхнул скандал. Ведь в Одессе цирк использовал животных, несмотря на запрет суда. Очевидцы сняли на видео выступление с бурым медведем, занесенным в Красную книгу.

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