Школьников Запорожья отправили домой до понедельника

Занятий не будет из-за плохой погоды

В Запорожье местные власти решили остановить занятия в школах города из-за опасности для школьников от непогоды. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк в соцсети.

Он написал, что есть ряд факторов, которые подтолкнули на данное решение: низкая температура, гололед, сильный ветер, все еще нестабильная ситуация с гриппом .

Поэтому принято решение об отмене занятий в школах с 1 по 3 марта.

"Уверен, педагоги смогут скорректировать свои программы, чтобы безболезненно для школьников нагнать упущенное", – считает Буряк.

Ранее школьники в Первомайском и Изюмском районах Харьковской области ушли на каникулы. Такие распоряжения приняли местные власти двух районов из-за резкого увеличения заболеваемости детей болезнями верхних дыхательных путей и ОРВИ.

Напомним, в Запорожье за прошлую неделю из 115 случаев общего количества расследованных специалистами Минздрава инфекционных заболеваний, 33 произошли в организованных коллективах, в том числе школах и детских садиках.