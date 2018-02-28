Школьников Запорожья отправили домой до понедельника

Сегодня, 15:19

Занятий не будет из-за плохой погоды

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Запорожье местные власти решили остановить занятия в школах города из-за опасности для школьников от непогоды. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк в соцсети.

Он написал, что есть ряд факторов, которые подтолкнули на данное решение: низкая температура, гололед, сильный ветер, все еще нестабильная ситуация с гриппом .

Поэтому принято решение об отмене занятий в школах с 1 по 3 марта.

"Уверен, педагоги смогут скорректировать свои программы, чтобы безболезненно для школьников нагнать упущенное", – считает Буряк.

Ранее школьники в Первомайском и Изюмском районах Харьковской области ушли на каникулы. Такие распоряжения приняли местные власти двух районов из-за резкого увеличения заболеваемости детей болезнями верхних дыхательных путей и ОРВИ.

Напомним, в Запорожье за прошлую неделю из 115 случаев общего количества расследованных специалистами Минздрава инфекционных заболеваний, 33 произошли в организованных коллективах, в том числе школах и детских садиках.
школы, Запорожье, занятия

Вы сейчас просматриваете новость "Школьников Запорожья отправили домой до понедельника". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Зима пришла. Фото: dumskaya.net

На Одесскую область обрушился сильный снегопад

Вчера, 20:58

Без света в регионе остались шесть населенных пунктов, а занятия отменили в 337 школах

Другие новости

Школьникам придется идти на учебу в субботу

Киевские школьники будут учиться в субботу

Вчера, 14:16

Рабочий день перенесен с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта  
Загрузка...

Одесса

Фото: pixabay.com

На Одесскую область обрушилась непогода

Вчера, 07:08

В городе закрыли школы, а в области запустили работу пунктов обогрева 

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе отменяют занятия в школах и садиках

26 Февраля, 11:24

Занятия отменили из-за снегопада и понижения температуры

Другие страны

Исламский университет в Медине. Пользуется большой популярностью у иностранных студентов, правда принимает только мужчин

Образование за границей: в Саудовской Аравии - строго и без компромиссов

26 Февраля, 04:59

Жесткие правила и инвестиции государства

Харьков

Фото: Pixabay

В Харькове произошла коммунальная катастрофа

25 Февраля, 08:34

Без тепла остаются сотни объектов

Днепр

Фото: pixabay.com

Половину школ и детсадов требуют закрыть в Каменском Днепропетровской области

24 Февраля, 22:18

Серьезные нарушения правил пожарной безопасности нашли везде

Запад

Фото: pixabay.com

Для школьников Львова будут готовить обеды на выбор

24 Февраля, 19:28

Меню на выбор будет стоить не дороже, чем обычный обед   
Загрузка...