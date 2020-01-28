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Шторм на берегу Азовского моря вынес на берег горсть старинных монет

28 января, 15:51

Некоторые из них провели в соленой воде довольно много времени

В Запорожской области один из местных блоггеров с нетерпением ждет больших зимних штормов на море. Вместе с друзьями он сразу отправляется на поиски, надеясь, что волны вынесут из глубины что-то необычное. На этот раз уловом была целая горсть монет, сообщает "Ранок з Україною".

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Некоторые из них провели в соленой воде много времени. Возможно, среди них есть и ценные экземпляры.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как житель Шотландии Ли Палмер нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен. Это оказался самородок – кусок золота весом в 22 карата. Оценивается находка в 80 тысяч фунтов стерлингов (2,4 млн гривен). Мужчина утверждает, что самородок скорее всего получит статус "государственного имущества Короны". Также его может выкупить Национальный музей Шотландии или Музей естествознания в Англии.

Также "Сегодня" рассказывали, как в Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад. Счастливцы вытащили 84 золотые монеты стоимостью почти 130 тысяч долларов. Некоторые из них датированы шестнадцатым веком. Сейчас искатели раздумывают, на что потратить сокровище. При этом утерянное кольцо мужчины так и не нашли.

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шторм монеты Азовское море клад сокровище Запорожская область Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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