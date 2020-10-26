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Сиротству – нет: супруги Стрельбицкие сердцем почувствовали, кого должны усыновить

26 октября, 07:21

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Благодаря Фонду Рината Ахметова семью обрели почти 10 000 детей

Дети, избранные сердцем. Так о сыне и дочери говорят супруги Стрельбицкие из села Степного Запорожской области. Их жизнь изменил видеоролик, который они увидели на телеканале "Украина" год назад.

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За несколько секунд ролика детские глаза и едва понятные слова покорили сердца будущих родителей. И в доме Стрельбицких наконец-то раздался долгожданный детский смех.

С семьей пообщались корреспонденты "Сегодня".

Видеоролик, который навсегда изменил жизнь их семьи, супруги Стрельбицкие до сих пор хранят в компьютере. На тех кадрах Анастасия и Сергей впервые увидели своих будущих сына и дочь.

"С первого взгляда мы решили: все, это наши дети. Муж говорит: "нет, никакой ни опеки, ничего. Я хочу, чтоб это были наши дети, с нашей фамилией, с моим отчеством", – вспоминает жительница Степного Анастасия Стрельбицкая.

"Нам показывали фотографии. Анкеты разные. Но как-то оно не то. Говорили – вы увидите своих детей и увидите, что они ваши", – объясняет Сергей Стрельбицкий.

О собственных детях супруги мечтали более восьми лет. Спокойный и застенчивый Ваня даже внешне похож на Сергея.

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А озорная Аленка напоминает Анастасию в детстве.

"Понимаешь, говорю, есть детки, которые по природе появляются, а вы – особенные. Потому что вы – рожденные сердцем. Мама с папой создали вас своим сердцем", – говорит Анастасия Стрельбицкая.

Чтобы дети как можно скорее привыкли к новым родителям и поняли, что их больше никогда не покинут, понадобились время и терпение.

"Мы прошли психолога. С Леной, конечно, было тяжелее. Потому что она закрывалась, плакала. Сто раз в день мы разъясняли, что "вы наши", – делится воспоминаниями Анастасия.

И дети услышали родителей. Со дня усыновления не прошло и года, а Стрельбицкие уже не могут вспомнить, каким был их дом без малышей.

"Ваня – он такой, более мамин. Ему где-то что-то с мамой сделать, может бабушке на кухне помочь чем-то. А Лена больше со мной", – рассказывает о характере детей Сергей Стрельбицкий.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова. И я, и муж, и вся моя семья благодарна, что у нас появились наши зайчики, которых мы безумно любим, без которых я не знаю, как бы мы жили", – говорит жительница Степного Анастасия Стрельбицкая.

Впоследствии супруги решили окружить заботой и любовью еще одного ребенка – 13-летнего Сашу. Мать, дядя и два брата мальчика трагически погибли. Сначала Саша жил у тети. К Анастасии, которая была его тренером, приезжал в гости. А сейчас – под временной опекой Стрельбицких.

"Я в Харькове когда жил, никто почти со мной не общался, и я там просто не чувствовал любви", – вспоминает Александр Билобабченко.

"Я понимаю, что нам уже нужно готовиться, опять собирать документы на суд. Потому что Сашу будем оставлять у себя. Сейчас я абсолютно счастлива. У нас большая полноценная семья, которую я очень люблю", – говорит Анастасия Стрельбицкая.

Каждый ребенок должен жить в семье. Таким лозунгом уже десять лет руководствуется Всеукраинский портал национального усыновления "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!". Благодаря программе семью нашли почти 10 000 детей.

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Ранее мы рассказывали о том, что ведущий "Сегодня" и посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора запустил видеоблог "Спроси у папы!".

Также "Сегодня" писали о новом этапе проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

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благотворительность запорожская область Фонд Рината Ахметова Сиротству – нет!

Источник: Сегодня

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