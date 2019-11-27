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Скандал в Мелитополе: водитель маршрутки выгнал женщину и ребенка, появилось видео

27 ноября, 12:53

Водитель разозлился, узнав, что ребенок будет ехать бесплатно

В Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.

Как оказалось, пассажирка заплатила за свой проезд, а также предъявила удостоверение многодетной семьи, которое давало ее дочери право на бесплатный проезд. Это разозлило маршрутчика, который начал кричать и ругаться.

Напомним, ранее в Ровно пассажиры сняли на видео поведение водителя маршрутки, который попросту выбросил из салона льготницу.

Как рассказали очевидцы происшествия, женщина при входе в машину не предупредила о наличии льгот на проезд, а позже на просьбу шофера выйти из маршрутки не отреагировала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Предложенные документом изменения предусматривают увеличение штрафа до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен). По нынешним нормам, сейчас такой отказ влечет за собой штраф в виде восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (136 гривен).

Штраф будут накладывать как на водителей транспортных средства, так и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине планируют монетизировать льготы не только на "коммуналку", но в том числе и заменить бесплатный проезд на выплату определенных сумм.

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Источник: Сегодня

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