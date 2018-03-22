Скандал в Запорожье: бойцы АТО подрались с полицией, пытаясь освободить активиста

Сегодня бойцы АТО пытались прорваться в сессионный зал Запорожского областного совета, где проходит сессия. Военные требуют снятия депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Пономарева (фракция "Воля народа") в связи со скандалом из-за поставки масла для украинских танков, из-за которого боевые машины были выведены из строя.

Сначала АТОшники заявляли, что зайдут на сессию либо все, либо не пойдет никто. Позже протестующие таки изменили свое мнение, проголосовав, чтобы активист из Бердянска Виталий Олешко прошел в зал и высказал их позицию. Об этом сообщает "Время новостей". Олешко отметил, что предварительно предупреждал запорожского губернатора Константина Брыля о своих планах, просив допустить их в сессионный зал.

Но в итоге Олешко, представляет интересы бойцов АТО, депутаты слово не дали. "За" проголосовали только 22 депутата. После этого в зале поднялся шум.

В свою очередь запорожский губернатор Константин Брыль просил не нарушать общественный порядок в сессионном зале и призвал Нацполицию разобраться. Также было принято решение сделать 30-минутный перерыв в работе сессии до "нормализации обстановки".

После недопущения Олежко к трибуне участники протеста заблокировали выход депутатам, и народным избранникам пришлось выходить через запасной выход под оскорбления протестующих. После этого возле облсовета произошла драка между протестующими и полицией, которая попыталась задержать Олежко.

Правоохранители таки задержали Виталия Олежко, после чего АТОшники блокировали выезд автозака. Однако, автозаку удалось прорваться и Олешко увезли в Областное управление полиции. Протестующие, со стороны которых пострадало как минимум два человека, собираются идти к райотдел, чтобы "отбивать" активиста.

Отметим, представление о снятии депутатской неприкосновенности в Верховную Раду вносит непосредственно Генпрокурор Юрий Луценко, а не депутаты Запорожского облсовета.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает сотрудников Министерства обороны в закупке некачественного моторного масла для танков по указанию российских спецслужб. Компания, которая поставляет это масло, связана с народным депутатом Александром Пономаревым. Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 10 января.

"По материалам уголовного производства должностные лица Минобороны Украины, действуя с ведома и по предварительному сговору с представителями специальных и разведывательных органов РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, совершают действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины путем закупки для нужд ВСУ моторного масла для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными свойствами ненадлежащего качества, использование которого может привести к выходу из строя бронетехники и нанести ущерб обороноспособности и безопасности государства", – сказано в мотивировочной части судебного решения.

В частности, установлено, что 22 декабря 2016 года между Минобороны Украины и ООО "Торговый дом Агринол" был заключен договор, а также дополнительные соглашения о поставках 350 тонн моторного масла для бронетанковой техники.

В ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие "Агринол" изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.

По результатам испытаний, проведенных в июне 2017 года, установлено, что масло не соответствует нормативным требованиям, что приводит к образованию золы, нагара во время эксплуатации двигателей и как результат выход их из строя.

Более того, 30 августа 2017 года правоохранители изъяли взятку 1,5 млн гривен, которые представитель "Агринола" передал начальнику службы топлива и горючих материалов Тыла Командования Сухопутных войск ВСУ как вознаграждение за победу на тендере.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что к указанной преступной схеме причастен начальник 10-го химмотологического центра Минобороны, который за денежное вознаграждение организовывал выдачу заведомо ложных протоколов качества на моторное масло.

Согласно информации СБУ, по состоянию на 6 октября 2017 года в связи с использованием некачественного масла вышло из строя более 20 танковых двигателей.

"Агринол" – компания, связанная с народным депутатом Александром Пономаревым (группа "Воля народа").

Видео: сайт "Время новостей"

Напомним, 27 февраля под зданием Верховной Рады произошли стычки силовиков и активистов. Правоохранители оттеснили митингующих от ограждения возле здания парламента и отобрали у них шины, которые, вероятно, планировалось поджечь. После этого активисты начали бросать в полицейских различные предметы, в том числе полетели и бутылки с дымовыми шашками.

В результате столкновений пострадали около десяти силовиков и были задержаны активисты.