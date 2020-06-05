Смерть девочки в нелегальном детсаду Запорожья: сиделка привязывала к голове ребенка подушку (видео)

Владелица нелегального детского сада в Запорожье, которую подозревают умышленном убийстве одной из подопечных, привязывала девочке к голове подушку. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал адвокат родителей погибшей малышки Теймур Мамедов.

"Друзья, сделаете выводы сами – несчастный это случай или убийство. Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, – не поддается здравому смыслу", – отметил правозащитник.

Внимание! Видео содержит элементы насилия!

Кроме того, по словам адвоката, "воспитатель" после смерти ребенка скрыла многочисленные факты от следствия, чтобы избежать уголовной ответственности. В частности, еще до приезда следственной группы она удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, спрятала орудие преступления и раздела уже ребенка.

"Но, по стечению обстоятельств, часть видео осталась (о которой скорее забыла), по которому и восстановили всю хронологию событий", - отметил он.

Напомним, маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

Кроме того, ранее маленький ребенок умер в крымском детском саду.

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