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Смерть девочки в нелегальном детсаду Запорожья: стала известна причина

7 июня, 10:06

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В убийстве ребенка подозревают сиделку

Причиной смерти годовалой девочки в нелегальном детском саду Запорожья судмедэксперты назвали асфиксию – ребенок захлебнулся рвотными массами. Результаты экспертизы опубликовал в Facebook адвокат подозреваемой в убийстве Олеси Павел Будилка.

По словам правозащитника, судмедэксперты признали смерть несчастным случаем. Также он заявил, что будет добиваться отмены ареста владелицы детсада и полного ее оправдания.

Ранее мы рассказывали, что Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для 51-летней воспитательницы. Подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе до 2 августа. Если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, адвокат семьи погибшей девочки опубликовал видео, на котором видно, что владелица нелегального детского сада привязывала девочке к голове подушку. Гибель ребенка копы расследуют как умышленное убийство.

Напомним, маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

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