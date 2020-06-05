Смерть годовалой девочки в Запорожье: родители рассказали шокирующие подробности

Владелица нелегального детского сада в Запорожье, которую подозревают в убийстве годовалой Олеси, жестоко обращалась и с другими детьми. Издевательства над малышами попали на видео камер наблюдения в квартире.

В частности, как сообщает "Суббота" со ссылкой на слова родителей девочки, на видео было видно, как один ребенок ходил с пакетом на голове, а другой за непослушание получил пощечину и удар об диван. Кроме того, горе-няне о смерти Олеси говорил один из ее воспитанников, утверждает отец погибшей малышки.

"Дело было как. Пришел более старший ребенок к няне и сказал, что ему кажется, что девочка мертва. На что няня совершенно никак не отреагировала, она просто пошла завтракать, а уже спустя минут 10 пришла проверить, как ребенок", – сообщил отец погибшей Олеси.

Об этом рассказал после заседания и адвокат родителей умершей девочки.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другую. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", – сообщил Теймур Мамедов.

Примечательно, что подозреваемая все еще пытается доказать свою невиновность. По словам женщины, подушка на лице девочки была защитой, якобы в случае падения ребенка. При этом, по данным следствия, она пыталась удалить видео из камер наблюдения в квартире. Во время его просмотра в зале суда прокурор не сдержала слез и заявила, что настаивает на аресте подозреваемой.

Ранее мы рассказывали, что Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для 51-летней воспитательницы. Подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе до 2 августа.

Напомним, маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

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