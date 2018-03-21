Смертельное ДТП с крупным чином запорожской полиции: появились подробности

Сегодня, 10:41

На время расследования подполковника полиции собираются отстранить от работы

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

Подполковник полиции в Запорожской области насмерть сбил пешехода вечером 20 марта.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, ДТП произошло около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района.

Полицейский совершил наезд, управляя собственным автомобилем. Пешеход от полученных травм скончался.

"Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей на период проведения расследования.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, прокуратура Запорожской области и руководство управления полиции.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем, который сбил пожилого мужчину.

А в Днепропетровской области автомобиль инкассаторов сбил женщину.

Также мы писали, что возле Львова работница таможни за рулем Kia сбила двоих мужчин.
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Источник:

"Сегодня"

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