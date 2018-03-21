Смертельное ДТП с крупным чином запорожской полиции: появились подробности
На время расследования подполковника полиции собираются отстранить от работы
Подполковник полиции в Запорожской области насмерть сбил пешехода вечером 20 марта.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, ДТП произошло около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района.
Полицейский совершил наезд, управляя собственным автомобилем. Пешеход от полученных травм скончался.
"Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области", – говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей на период проведения расследования.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, прокуратура Запорожской области и руководство управления полиции.
Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
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