Смертельное ДТП в Мелитополе: погиб вероятный виновник аварии

Сегодня, 10:17

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В городе Мелитополе Запорожской области 10 мая погиб водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым микроавтобусом. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, ДТП произошло около 11:50.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2112" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым микроавтобусом Ford, который двигался во встречном направлении", – передают копы.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся, а водитель легкового автомобиля, житель Мелитополя 1985 года рождения, от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб. Водитель микроавтобуса был госпитализирован.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее смерть потерпевшего".

Напомним, ранее в центре Запорожья произошло масштабное ДТП, виновником которого называют пьяного водителя Lexus. Были разбиты семь автомобилей, три человека получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника.

Также мы писали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, стоит напомнить об ужасной аварии, которая произошла ранним утром 17 апреля в Кривом Роге. Водитель легковушки выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса. Погибли 11 человек.
ДТП, Мелитополь, запорожская область, смертельное ДТП

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"Сегодня"

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