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Смертельное ДТП в Запорожье: маршрутка врезалась в грузовик

9 октября, 17:58

В результате аварии один человек погиб, еще восемь получили ранения

В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик

В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик / Фото: Нацполиция

В Запорожье произошло масштабное ДТП – в грузовик врезалась маршрутка с пассажирами. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла 9 октября на улице Истомина.

По данным полиции, одна из пассажиров микроавтобуса скончалась от полученных травм. Кроме того, еще восемь человек оказались в больнице, в том числе двое детей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, недавно на трассе Киев – Сумы, вблизи села Гоголев в Киевской области, произошло трагическое ДТП, в котором погибли сотрудник полиции и его малолетняя дочь, еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Также сообщалось, что в результате дорожной аварии в Волынской области пострадал сотрудник патрульной полиции Киверцовского райотдела.

Кроме того, мы писали о подробностях смертельного ДТП на трассе Херсон – Николаев, в котором погибли двое руководителей полиции Николаевской области. Автомобиль Toyota Camry ехал со стороны Херсона и, не доезжая около шести километров до села Величково, лоб в лоб столкнулся с внедорожником Lexus.

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ДТП маршрутка Запорожье грузовик смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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