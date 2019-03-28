Смертельное ДТП в Запорожье: погиб 18-летний водитель

Парень за рулем легковушки врезался в фуру и погиб на месте

Смертельное ДТП в Запорожье: погиб 18-летний водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c99/269/5c9c992693f34.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c99/269/5c9c992693f34.jpeg 2019-03-28T11:59:10+02:00 Запорожье Парень за рулем легковушки врезался в фуру и погиб на месте

В Запорожье произошло смертельное ДТП, в котором погиб 18-летний водитель легковушки – парень врезался в грузовик, его машину полностью смяло, и он умер на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла в Шевченковском районе города 27 марта, около 19:20, на перекрестке улиц Сикорского и Духовченко – столкнулись ЗАЗ-110307 и фура МАЗ.

На месте происшествия копы выяснили, что водитель фуры пытался задним хобдом выехать на главную дорогу, а в этом время по ней двигался ЗАЗ под управлением молодого водителя.







В результате грузовик полностью смял легковушку, а 18-летний водитель ЗАЗ от полученных травм скончался на месте.

По результатам медицинской экспертизы стало известно, что водитель фуры был трезв. Было открыто уголовное производство. Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии и разыскивают свидетелей ДТП.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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