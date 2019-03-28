Смертельное ДТП в Запорожье: погиб чемпион мира и Европы

Погибший 18-летний парень оказался чемпионом Европы по кикбоксингу

Смертельное ДТП в Запорожье: погиб чемпион мира и Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c99/269/5c9c992693f34.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c99/269/5c9c992693f34.jpeg 2019-03-28T14:20:11+02:00 Запорожье Погибший 18-летний парень оказался чемпионом Европы по кикбоксингу

В смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко.

Об этом сообщили в Запорожском национальном университете, где учился погибший. Сотрудники ЗНУ выразили свои соболезнования в связи с трагической смертью второкурсника.

Власенко был студентом Факультета физического воспитания и, несмотря на свой молодой возраст, успел завоевать титулы на украинских и международных соревнованиях по кикбоксингу.

"Мы потеряли не только старательного студента, успешного спортсмена, но и хорошего человека, который стремился помочь другим начинающим спортсменам, поддержать их в первых шагах к пьедесталу", – отметили в университете.



Александр Власенко. Фото: ЗНУ

Напомним, что смертельная авария произошла на перекрестке улиц Сикорского и Духовченко, когда ЗАЗ-110307, за рулем которого находился спортсмен, врезался в грузовик МАЗ, когда водитель фуры пытался выехать на главную дорогу.

По результатам медицинской экспертизы стало известно, что водитель фуры был трезв. Было открыто уголовное производство. Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии и разыскивают свидетелей ДТП.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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