Смертельное ДТП в Запорожье: в больнице рассказали о состоянии пострадавших

Врачи борются за жизнь трех человек

Руководитель Запорожской городской больницы экстренной и скорой медпомощи Олег Великий рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Набережной, в котором погибли три молодых человека.

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Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Пострадавшая девушка в крайне тяжелом состоянии, сразу после госпитализации была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У одного из пострадавших парней – сочетанная травма (повреждения в разных системах органов), он в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший находится в ортопедо-травматологическом отделении. Мы делаем все, чтобы сохранить всем им здоровье", – прокомментировал сайту "Сегодня" Олег Великий.

Напомним, авария произошла вечером 17 сентября. BMW ехало на большой скорости в среднем ряду, и ударило в бок Nissan, который и влетел в столб рекламного щита. Машина от удара сразу же загорелась, люди бросились вытаскивать пассажиров.

В результате ДТП погибли трое человек, еще столько же попали в больницу.

Внимание! На видео присутствуют шокирующие кадры (18+)

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Видео: Telegram/its_zp

Ранее мы сообщали, что в Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля.

Также напомним, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики.

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