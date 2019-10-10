Смертельное ДТП в Запорожье: водитель маршрутки пытался сбежать из больницы

Фото: ГУНП в Запорожской области

Водитель маршрутного автобуса, который столкнулся с грузовиком в Запорожье, пытался сбежать из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Водитель маршрутного такси самостоятельно покинул больницу и пытался скрыться. Полицейские установили местонахождение правонарушителя", – рассказали копы.

Сейчас мужчину задержали. Кроме того, в полиции рассказали подробности самой аварии. Как выяснилось, водитель маршрутки врезался в MAN, который остановился у правого края дороги. После ДТП в больницу госпитализированы двух женщин, а других пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой.

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, страшная авария произошла 9 октября на улице Истомина. В результате ДТП погибла одна из пассажиров микроавтобуса, еще 11 человек, в том числе и водитель маршрутки, пострадали.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Общее количество ДТП выросло на 6,6% (за восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 94 020 аварий). В авариях пострадали 20 218 человек (в прошлом году за тот же период – 18 881), что на 7,1 процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за восемь месяцев на дорогах погибли 1919 человек, то в нынешнем – 1991, что на 3,8% больше.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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