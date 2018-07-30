Смертельное ДТП в Запорожской области: мопед врезался в столб

В Запорожской области мопед, которым управлял 18-летний водитель, врезался в столб. В результате аварии юноша погиб. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

"Водитель мопеда "Альфа" на влажном покрытии не справился с управлением, съехал на обочину и совершил столкновение с железобетонной опорой", – говорится в сообщении.

В результате аварии местный житель 1999 года рождения скончался на месте происшествия.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

А 26 июня в Запорожском районе на трассе Харьков – Симферополь произошла авария с участием трех автомобилей.

Кроме того, в курортном городе Бердянск Запорожской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Богдан и такси Dacia. В результате аварии за медицинской помощью обратились четыре человека: два пассажира автобуса и столько же из легковушки.

Напомним, 17 июля в курортном Бердянске на перекрестке дорогу не поделили сразу три автомобиля – ЗАЗ, ВАЗ и маршрутное такси.