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Смертельное ДТП в Запорожской области: мотоциклист врезался в легковушку

Сегодня, 12:47

Мотоциклист не заметил машину, стоявшую на обочине

Смертельное ДТП в Запорожской области
Смертельное ДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция

В ночь на 26 апреля в Запорожской области произошло смертельное ДТП: водитель мотоцикла в Каменско-Днепровском районе врезался в автомобиль, стоявший на обочине. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка – несовершеннолетняя девушка, оказалась в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, трагедия произошла в селе Знаменка, когда водитель мотоцикла ИЖ-Планета врезался в автомобиль, ГАЗ-3302 который стоял на обочине из-за технической неисправности.

В результате аварии водитель мотоцикла, мужчина 1998 года рождения и его пассажир, мужчина 1991 года рождения, погибли на месте. Пассажирка мотоцикла – несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения, была госпитализирована.

Полицейские обратились к местным жителям, которые могли стать свидетелями происшествия, а также к водителям, в салоне которых установлены видеорегистраторы, с просьбой сообщить обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, запорожская область, смертельное ДТП

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