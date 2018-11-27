Смертельное ДТП в Запорожской области: под колеса автомобиля попали двое детей

Сегодня, 11:18

Один из мальчиков погиб, второй находится в больнице

Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожской области автомобиль сбил двух мальчиков и скрылся с места ДТП. Один несовершеннолетний погиб, второй находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 26 ноября в селе Знаменка Каменско-Днепровского района. После наезда водитель автомобиля скрылся с места аварии. Его личность и сам автомобиль устанавливают правоохранители.

В результате аварии пострадали мальчики 2005 и 2008 годов рождения. Их обоих госпитализировали в больницу, но младший из них от полученных травм скончался.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что досудебное расследование по факту ДТП продолжается.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, дети, погиб, мальчик, наезд, запорожская область, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП в Запорожской области: под колеса автомобиля попали двое детей". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото:grad.ua

В Одесской области на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель

Сегодня, 09:43

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу

Происшествия

В разных районах Киеве ночью в ДТП попали двое пьяных таксистов

Сегодня, 08:38

Один из автомобилей перевернулся на бок на пустой дороге
Загрузка...

Другие регионы

Фото: из открытых источников

В Черкасской области столкнулись два грузовика: трое погибших

Вчера, 13:08

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье маршрутка насмерть сбила пешехода

Вчера, 12:29

Мужчина перебегал дорогу в неосвещенном месте
Загрузка...