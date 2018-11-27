Смертельное ДТП в Запорожской области: под колеса автомобиля попали двое детей

Один из мальчиков погиб, второй находится в больнице

В Запорожской области автомобиль сбил двух мальчиков и скрылся с места ДТП. Один несовершеннолетний погиб, второй находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 26 ноября в селе Знаменка Каменско-Днепровского района. После наезда водитель автомобиля скрылся с места аварии. Его личность и сам автомобиль устанавливают правоохранители.

В результате аварии пострадали мальчики 2005 и 2008 годов рождения. Их обоих госпитализировали в больницу, но младший из них от полученных травм скончался.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что досудебное расследование по факту ДТП продолжается.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.