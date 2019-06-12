Смертельное ДТП в Запорожской области: столкнулись грузовик и легковушка

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте







В Запорожской области легковушка врезалась в припаркованный на обочине грузовик. Погиб водитель Mercedes-Benz, сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Жуткая авария произошла сегодня ночью в 1:33 возле дома в селе Днепровка Каменско-Днепровского района. Как выяснилось, водитель Mercedes не справился с управлением, и врезался в грузовик ЗИЛ, который стоял на обочине проезжей части дороги. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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