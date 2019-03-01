Смертельное ДТП в Запорожской области: столкнулись мотоцикл и маршрутка, опубликованы фото
Мотоциклист скончался в больнице от полученных травм
В Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.
Авария произошла 28 февраля на улице Магистральной. По словам очевидцев, водитель мотоцикла ИЖ "Планета", обгоняя маршрутку, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес спринтер", сообщают "Пологовские вести".
В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Его пассажирка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
По предварительным данным, во время аварии мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полицейские устанавливают все подробности ДТП.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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