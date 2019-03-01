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Смертельное ДТП в Запорожской области: столкнулись мотоцикл и маршрутка, опубликованы фото

Сегодня, 12:28

Мотоциклист скончался в больнице от полученных травм

В Пологах произошло смертельное ДТП. Фото: Районка
В Пологах произошло смертельное ДТП. Фото: Районка.
Смертельное ДТП в Запорожской области: столкнулись мотоцикл и маршрутка, опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/907/a5b/5c7907a5bedf0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/907/a5b/5c7907a5bedf0.jpg Запорожье Мотоциклист скончался в больнице от полученных травм

В Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.

Авария произошла 28 февраля на улице Магистральной. По словам очевидцев, водитель мотоцикла ИЖ "Планета", обгоняя маршрутку, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес спринтер", сообщают "Пологовские вести".

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Его пассажирка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

По предварительным данным, во время аварии мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полицейские устанавливают все подробности ДТП.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, запорожская область, смертельное ДТП, Пологи

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