Смертельный пожар в Мелитополе: спасатели рассказали подробности
Во время борьбы с огнем пожарные нашли тело 40-летнего мужчины
Запорожские спасатели рассказали подробности смертельного пожара, который произошел 6 марта в Мелитополе.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, вызов о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по улице Запорожская был получен в 16:42.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одной из комнат горели вещи и мебель, пламя распространилось почти на все помещение – 15 квадратных метров.
"Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 40-летний сын хозяйки дома", – говорится в сообщении.
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Уже к 17:02 пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
Всего же за сутки спасатели Запорожской области провели 15 выездов, из которых семь пришлись на пожары. Также сотрудники ГСЧС обнаружили утонувшего человека.
Кроме того, в течение суток поступило два ложных вызова.
Еще четырех человек спасли во время оказания помощи застрявшим на дорогах из-за непогоды автомобилям.
Напомним, ранее в старинном городе Чигирин произошел пожар в здании Свято-Троицкого монастыря, погибла пожилая служительница.
Также мы писали о крупном пожаре в киевской многоэтажке – там спасатели обнаружили тело погибшего.
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