Смертельный пожар в Мелитополе: спасатели рассказали подробности

Во время борьбы с огнем пожарные нашли тело 40-летнего мужчины

Запорожские спасатели рассказали подробности смертельного пожара, который произошел 6 марта в Мелитополе.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, вызов о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по улице Запорожская был получен в 16:42.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одной из комнат горели вещи и мебель, пламя распространилось почти на все помещение – 15 квадратных метров.

"Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 40-летний сын хозяйки дома", – говорится в сообщении.





Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Уже к 17:02 пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Всего же за сутки спасатели Запорожской области провели 15 выездов, из которых семь пришлись на пожары. Также сотрудники ГСЧС обнаружили утонувшего человека.

Кроме того, в течение суток поступило два ложных вызова.

Еще четырех человек спасли во время оказания помощи застрявшим на дорогах из-за непогоды автомобилям.

Напомним, ранее в старинном городе Чигирин произошел пожар в здании Свято-Троицкого монастыря, погибла пожилая служительница.

Также мы писали о крупном пожаре в киевской многоэтажке – там спасатели обнаружили тело погибшего.