Смертельный пожар в Запорожье: в огне погиб пожилой мужчина
Пожарные не смогли спасти хозяина частного дома
В Коммунарском районе Запорожья произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 63-летний владелец жилья.
Сообщение о возгорании по улице Белинского в Службу спасения поступило 20 февраля в 23:15. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в одной из комнат дома загорелись домашние вещи, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
С огнем боролась бригада спасателей из восьми человек на двух спецмашинах. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.
При ликвидации пожара они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 63-летний владелец дома. Причины возгорания в настоящий момент выясняют специалисты.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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