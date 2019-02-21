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Смертельный пожар в Запорожье: в огне погиб пожилой мужчина

Сегодня, 13:41

Пожарные не смогли спасти хозяина частного дома

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: ГСЧС
Смертельный пожар в Запорожье: в огне погиб пожилой мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg Запорожье Пожарные не смогли спасти хозяина частного дома

В Коммунарском районе Запорожья произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 63-летний владелец жилья.

Сообщение о возгорании по улице Белинского в Службу спасения поступило 20 февраля в 23:15. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в одной из комнат дома загорелись домашние вещи, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

С огнем боролась бригада спасателей из восьми человек на двух спецмашинах. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

При ликвидации пожара они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 63-летний владелец дома. Причины возгорания в настоящий момент выясняют специалисты.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, Запорожье, жертва, ГСЧС

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