Снял белье и снимал на телефон. В Бердянске вожатый в лагере развращал 10-летнюю девочку

Молодой работник лагеря думал, что все дети спали и приставал к ребенку. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы

Юноша трогал ребенка за интимные места. Коллаж "Сегодня"

В Бердянске Запорожской области 18-летний вожатый в детском оздоровительном центре развращал 10-летнюю девочку. Полицейские уже задержали парня.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, в полицию обратилась 33-летняя мать и заявила, что юноша развращал ее дочь.

В присутствии психолога и родителей копы опросили девочку. Она рассказала, утром 12 августа вожатый зашел в комнату, где спали четыре девочки. Он думал, что дети спят и снял с ребенка белье. После этого начал касаться ее половых органов и фотографировать все на телефон.

Реклама

Работника лагеря уже задержали – это 18-летний житель Киева, студент одного из вузов столицы. Ему скоро сообщат о подозрении в развращении. Парню грозит до восьми лет лишения свободы.

В 2020 году каждый четвертый ребенок столкнулся с сексуальным насилием или эксплуатацией

Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал "Громадському", что за последний год 25% детей в Украине хоть раз попадали в ситуацию сексуального насилия или сексуальной эксплуатации. Такие результаты показали опросы 4700 детей в возрасте от 6-17 лет.

Также он добавил, что около 80% детей впервые увидели сексуальный контент в возрасте 7-13 лет и почти половина детей — не рассказали об этом.

Также читайте другие новости по теме:

В Киеве на подростка, который развращал детей, открыли уголовное производство. Он в кустах возле дома заставлял заниматься оральным и анальным сексом детей.

В Сумской области разоблачили педофила , который набросился на ребенка в подъезде.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: