Сотрудников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях
Работники АЭС устроили аферу и присвоили 1,3 миллиона гривен
Двоих работников Запорожской атомной электростанции уличили в нанесении предприятию убытков на сумму в 1,3 миллиона гривен.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сотрудники АЭС заключили с директором частного предприятия договор о поставке материалов и, под видом выполнения условий соглашения, внесли в официальные документы недостоверные сведения.
В результате Запорожской АЭС был нанесен серьезный ущерб в размере 1 миллиона 300 тысяч гривен, которые были присвоены аферистами.
Полицейские разоблачили злоумышленников и задержали их. Троим участником мошеннической схемы сообщили о подозрении, им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время следствие выясняет, кто еще был причастен к присвоению денег атомной электростанции. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Запорожье на взятке попался начальник одного из отделов "Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Чиновник требовал от директора частного предприятия "откат" за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции заводу в размере 10% от суммы договора.
Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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