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Сотрудников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях

Сегодня, 17:34

Работники АЭС устроили аферу и присвоили 1,3 миллиона гривен

Работников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях
Работников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях.
Сотрудников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ee/a89/5c41eea89fd1a.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ee/a89/5c41eea89fd1a.png Запорожье Работники АЭС устроили аферу и присвоили 1,3 миллиона гривен

Двоих работников Запорожской атомной электростанции уличили в нанесении предприятию убытков на сумму в 1,3 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сотрудники АЭС заключили с директором частного предприятия договор о поставке материалов и, под видом выполнения условий соглашения, внесли в официальные документы недостоверные сведения.

В результате Запорожской АЭС был нанесен серьезный ущерб в размере 1 миллиона 300 тысяч гривен, которые были присвоены аферистами.

Полицейские разоблачили злоумышленников и задержали их. Троим участником мошеннической схемы сообщили о подозрении, им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время следствие выясняет, кто еще был причастен к присвоению денег атомной электростанции. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в  Запорожье на взятке попался начальник одного из отделов "Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Чиновник требовал от директора частного предприятия "откат" за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции заводу в размере 10% от суммы договора.

Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

Запорожье, АЭС, запорожская область, запорожская аэс, хищения

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