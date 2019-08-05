Когда началось объединение территориальных громад, Сокологорное и Розовка планировали снова быть вместе

Советская админреформа: cело разделила граница двух областей 2019-08-05T01:31:00+03:00 Запорожье Когда началось объединение территориальных громад, Сокологорное и Розовка планировали снова быть вместе

Село, через которое прошла граница двух областей. 75 лет назад его пополам разделили – Запорожская и Херсонская – и с тех пор это Розовка и Сокологорное.

Вот это – село Розовка в Запорожской области. Несколько шагов через дорогу – и попадаешь на Херсонщину, в село Сокологорное.

Его основали в восемнадцатом веке. В середине 20-го создавали Херсонскую область и село разделили – по специализации. Потому что хозяйство западной части выращивало зерновые культуры. А восточной – хлопок, шалфей, кориандр и – розы. Благодаря им позже возникло название Розовка. А к концу шестидесятых село называлось Венера, рассказывает Зинаида Демина. Именно тогда она получила диплом и приехала сюда работать по распределению.

Вдоль бывшей центральной улицы Сокологорного растянулся админкордон между областями. Максим живет в Розовке, но покупки делает в Сокологорном, потому что магазин - напротив его дома.

В Сокологорном розовцы покупают крупу на вес и специальный корм для домашней птицы, потому что в их магазинах этого не хватает, говорит продавщица.

А вот овощи сокологорцы получают из Розовки. Херсонские фермеры свою продукцию в Сокологорное не привозят, овощи их магазинам поставляет розовский фермер Нина Тихонова.

Цены в сельских магазинах одинаковые. Но отличаются тарифы, говорит исполняющая обязанности розовского старосты Таисия Кофанова.

"В Сокологорном куб воды, в качестве примера, девять гривен тридцать копеек, а у нас – 17 гривен 25 копеек", – говорит она.

Умерших родственников хоронят в Сокологорном. Кладбище там появилось почти сто лет назад, задолго до разделения на два села. На херсонской стороне и железнодорожная станция.

Однако учреждения культуры и образования в каждой деревне - собственные. Жители довольны, но для бюджетов сел с населением около тысячи человек каждое, это – большая большая нагрузка, говорит Таисия Кофанова.

"Содержим два дома культуры на этой маленький территории, две школы содержатся, два детских сада а вы знаете – если бы было одна одно село, какое бы было это село", – отмечает она.

Когда началось объединение территориальных громад, Сокологорное и Розовка планировали снова быть вместе. Но по закону это невозможно, потому села – в разных областях.

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