"Спасать людей стало легче", – медики из Запорожья о "скорой" от Рината Ахметова

Авто отлично ведет себя на бездорожье, не чувствуются ухабы, нет постороннего шума в салоне, отмечают врачи

/ Фото: fdu.org.ua

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"В нашем автопарке был один автомобиль – старенький УАЗик. Я 30 лет им рулил. Теперь, наконец, отправили машину на заслуженный отдых, в гараж. К пациентам мы теперь ездим на комфортном Peugeot, который подарил нашему району Ринат Ахметов. Авто великолепное! Отлично ведет себя на бездорожье, вообще не чувствуются ухабы, нет постороннего шума в салоне. Два кондиционера, опять же. Спасибо Ринату Леонидовичу за такой подарок".

Так рассказывает о первых впечатлениях от нового спецавтомобиля типа В Peugeot Boxer водитель подстанции скорой помощи в Розовке Запорожской области Михаил Бучко. Машина прибыла в поселок в начале сентября, в рамках проекта "200 "скорых" для Украины", который реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

Диспетчер Розовской подстанции скорой помощи Елена Винниченко рассказывает:

"Вызовы к нам поступают со всего района. Выезжаем к пациентам даже за 20 км от поселка. Вокруг сплошное бездорожье. Особенно зимой трудно проехать – снегопад, гололед, а машины старые. Но теперь проблема, конечно, решена. Новый автомобиль очень мощный и маневренный".

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Фельдшер Эдуард Таран согласен с коллегами:

"Спасать людей с такими машинами стало гораздо легче. Потому что в старом УАЗе не было ничего. Он был, как такси для пациентов и врачей, причем некомфортное. Машина от Рината Ахметова – настоящий мобильный госпиталь. Оборудована всем, что нужно для оказания экстренной помощи".

Областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 57 автомобилей.

До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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