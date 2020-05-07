Спасибо медикам: как потомственный врач Михаил Леонов спасает зараженных коронавирусом

За его плечами опыт противостояния вспышкам дифтерии и дизентерии. Сейчас он лечит зараженных инфекцией коронавируса. Для защиты и спасения других он ежедневно рискует здоровьем. Борьбе с инфекционными заболеваниями он посвятил всю свою жизнь.

Семья Михаила Леонова из Днепрорудного Запорожской области отдала медицине более ста лет. Михаил говорит: о том, что всю жизнь проведет в белом халате, знал с детства. Он – потомок династии врачей.

"С детства видел работу родителей, бабушек, дедушек. Мать, отец, бабушка, дядя и сын тоже у меня медики", – говорит заведующий инфекционным отделением Днепрорудненской городской больницы Михаил Леонов.

Сейчас, кроме привычного белого халата, Михаил ежедневно надевает защитный комбинезон. Больница, где он работает, превратилась в госпиталь для зараженных коронавирусом. Пациентов с другими диагнозами отделение не принимает почти месяц.

"На сегодняшний день у нас три пациента. Это мужчина и две женщины, из них одна – медработник. А до этого у нас было пять пациентов, четверых мы выписали, они выздоровели. Одна женщина, к сожалению, умерла", – рассказывает Михаил Леонов.

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Сейчас каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине – медик. В Украине этот диагноз подтвердили у 2 660 работников медучреждений.

"Раз ты стал медиком, ты пошел в эту профессию, ты должен выполнять свою работу. Выполнять ее максимально хорошо. Нужно, чтобы государство обеспечивало медработников достойными зарплатами. Повышало эту мотивацию. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время", – говорит заведующий инфекционным отделением Михаил Леонов.

За почти 30 лет работы в инфекционном отделении Михаилу пришлось противостоять вспышкам гепатита, кори, дизентерии, дифтерии. Пандемию коронавируса воспринимает как очередной вызов.

"Очередная эпидемия пройдет, наступит момент, когда мы будем работать в обычном режиме обычного инфекционного отделения и лечить больных. Надо дождаться еще этого момента, поработать еще, полечить больных, и все будет хорошо", – уверен заведующий инфекционным отделением Днепрорудненской городской больницы Михаил Леонов.

Искренние слова благодарности вдохновляют врачей и придают им уверенности. Поэтому Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запустил специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Первая история спецпроекта была посвящена семейному врачу из Мариуполя Людмиле Губенко. В условиях пандемии COVID-19 она работает в режиме "нон-стоп".

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Также мы рассказывали, как инфекционист Виктория Денисова из Константиновки рискует здоровьем ради жизни других.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине.

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