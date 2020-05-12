Спасибо медикам: медсестра Ольга Короткова из Днепрорудного всегда мечтала помогать больным

Сейчас она находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией

Делать уколы, измерять давление, ставить капельницы – это лишь несколько пунктов из огромного списка обязанности медсестер, которые сегодня оказались на передовой борьбы с инфекцией коронавируса. Они не имеют права на ошибку. От их умений и неравнодушия зависит успех лечения. Ныне во всем мире отмечают день медсестры. "Сегодня" поздравляют представительниц этой профессии и делятся историей одной из них.

Медсестра Ольга Короткова работает в инфекционном отделении городской больницы Днепрорудного Запорожской области. Всегда хотела стать медсестрой – как бабушка. И никогда не думала, что столкнется с эпидемией мирового масштаба.

"Паника была в первые сутки, и мы были первооткрыватели, мы первые принимали первого больного. Естественно, за себя переживаешь, в семью это все несешь, дети маленькие, понятно, что переживаешь, и не столько за себя, сколько за семью", – говорит Ольга.

Чтобы обезопасить себя, с зараженными COVID-19 медперсонал отделения контактирует исключительно в защитных комбинезонах, перчатках и респираторах.

"Работается тяжело, потому что, во-первых, неудобно, некомфортно, жарко. И самая большая проблема – сильно потеют очки и ничего не видно", – рассказывает медсестра инфекционного отделения Ольга Короткова.

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Ольга вспоминает: нечто похожее было несколько лет назад, когда в городе была эпидемия кори.

"Тоже боксы заклеивались, тоже мы были в костюмах. Готовишься заранее, все продумываешь. Если ты уйдешь в грязную зону, то все, после нее надо переодеваться, опять все заново. Поэтому продумываешь каждый шаг", – говорит Ольга.

Через большую нагрузку детей видит крайне редко. Основное общение с ними – по телефону. К счастью, старший сын умеет заботиться о маленькой сестричке.

"Коллеги, семья, муж поддерживает, однозначно, потому что по-другому никак. На полном энтузиазме работаешь, а что делать? Кому-то же надо туда идти, правильно? Выпала нам честь туда идти, вот и идем", – говорит Ольга Короткова.

Несмотря на высокий риск заражения, десятки тысяч медработников продолжают спасать жизни людей в условиях эпидемии. В рамках проекта # Дякуємомедикам Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" продолжает рассказывать их истории.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

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Ранее мы писали о том, что Ринат Ахметов выделил 300 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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