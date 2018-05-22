США запустили в космос ракету с электроникой из Запорожья

Сегодня, 17:08

Часть электронного оборудования для запуска американской ракеты произвели в Запорожье

Фото: NASA
Фото: NASA

В понедельник, 21 мая, на американском острове Уоллопс в штате Вирджиния состоялся успешный запуск модернизированной ракеты-носителя Antares. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства Украины.

Ракета доставит груз на Международную космическую станцию. Она состоит из двух ступеней и грузового космического корабля Cygnus.

Основную конструкцию первой ступени ракеты Antares разработали в украинском конструкторском бюро "Южное", а изготовили ее на Южном машиностроительном заводе в Днепре с участием ряда украинских предприятий, в том числе и запорожского "Хартрон-Юком". 

Украинские специалисты выполнили все работы по проектировке и изготовлению материальной части основной конструкции, заказанной NASA, а также активно участвовали в испытании ракеты.

Напомним, ранее в США провели успешное испытание суборбитального корабля New Shepard. Ракета достигла высоты 105,9 километра, преодолев линию Кармана, которая находится на высоте 100 км над уровнем моря и является границей между земной атмосферой и космосом. После этого ускоритель совершил благополучную вертикальную посадку недалеко от стартовой площадки в Техасе; отделившаяся от ускорителя пассажирская капсула была также возвращена — она приземлилась на парашютах. В целом, как сообщается, тестовый полет занял примерно 10 минут.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прогнозирует проведение масштабных испытаний украинских крылатых ракет в конце этого года.

Также сообщалось, что SpaceX успешно вывела на орбиту десять спутников.
США, NASA, космос, днепр, Запорожье, ракета

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"Сегодня"

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