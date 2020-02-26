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Стало известно, где будут лечить больных на коронавирус в Запорожской области

26 февраля, 09:14

Запорожский аэропорт уже подготовили к выявлению болезни у пассажиров

Если в Запорожской области обнаружат больных на смертельно опасный коронавирус, их госпитализируют в областную инфекционную клиническую больницу. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя облгосадминистрации Иван Федоров.

По словам чиновника, власти уже принимают меры для предотвращения распространения болезни в области. В частности, медицинских работников обучают и обеспечат средствами индивидуальной защиты и разработан алгоритм действий в случае выявление у кого-то коронавируса. А в больнице, в которую госпитализируют больных, есть хлораторная для обеззараживания сточных вод.

Кроме того, дополнительные меры ввели в Запорожском аэропорту. Тут будут дежурить специалисты Запорожского областного лабораторного центра МОЗ. Они проверяют прибывших из стран, в которые уже проникла болезнь. На территории аэропорта создали изолятор для инфицированных пассажиров и закупили специальные дистанционные термометры. С этим оборудованием обследуют пассажиров после выхода из самолета.

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"Измеряем температуру пассажирам, у которых есть подозрение на заболевание. Если хотя бы у одного человека окажется повышенная температура, мы будем проверять пассажиров самолета более подробно, даже если это внутренний рейс. Также каждый прибывающий турист заполняет анкету со своими данными, чтобы понять, бывал ли он в азиатских странах недавно, общался ли с потенциальным носителем вируса. Мы готовы к любым ситуациям и следим, чтобы не пропустить возможную угрозу на территорию города", – рассказал первый заместитель директора аэропорта Марк Гиренко.

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Также персонал аэропорта обеспечили средствами индивидуальной защиты: перчатками, масками, дезинфицирующими растворами. Помимо этого, в аэропорту есть противоэпидемические костюмы – чтобы защитить всех задействованных при обслуживании потенциально опасных рейсов.

"Мы готовим аэропорт, потому что хотим максимально обезопасить жителей города от возможной угрозы. Это касается не только коронавируса, но и других видов вируса, таких как корь или различные штаммы гриппа. На данный момент в Запорожье не выявлено ни одного случая коронавируса или подозрения на него. Нет повода для волнений и паники, ведь эти подготовительные меры носят исключительно профилактический характер. Наш контрольно-санитарный пункт соответствует всем международным стандартам, специалисты проинструктированы, они квалифицированные, есть необходимое оборудование и понимание ситуации, чтобы в случае опасности оперативно среагировать", – отметил советник городского головы Валерий Эделев.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Украины обнародовало видеоматериалы, в которых разъясняется, что такое коронавирус COVID-19 и как от него защититься.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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