Страшное ДТП грузовика с маршруткой под Запорожьем: стали известны новые подробности

В результате аварии погибли пять человек, в том числе четверо детей

В столкновении грузовика и маршрутки в Запорожской области погибли четверо детей и один взрослый. Об этом сайту "Сегодня" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

При этом спикер не смогла уточнить данные о количестве пострадавших – эта информация уточняется. Между тем, стало известно, что в аварию попала маршрутка, ехавшая из курортной Кирилловки в Запорожье.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, а причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.