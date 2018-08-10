Страшное ДТП грузовика с маршруткой под Запорожьем: стали известны новые подробности
В результате аварии погибли пять человек, в том числе четверо детей
В столкновении грузовика и маршрутки в Запорожской области погибли четверо детей и один взрослый. Об этом сайту "Сегодня" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.
При этом спикер не смогла уточнить данные о количестве пострадавших – эта информация уточняется. Между тем, стало известно, что в аварию попала маршрутка, ехавшая из курортной Кирилловки в Запорожье.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, а причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.
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