Страшное ДТП грузовика с маршруткой под Запорожьем: стали известны новые подробности

Сегодня, 16:03

В результате аварии погибли пять человек, в том числе четверо детей

Фото: promin.cv.ua
Фото: promin.cv.ua

В столкновении грузовика и маршрутки в Запорожской области погибли четверо детей и один взрослый. Об этом сайту "Сегодня" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

При этом спикер не смогла уточнить данные о количестве пострадавших – эта информация уточняется.  Между тем, стало известно, что в аварию попала маршрутка, ехавшая из курортной Кирилловки в Запорожье.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, а причины и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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