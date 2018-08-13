Страшное ДТП под Запорожьем: стало известно о состоянии пострадавших

Пострадавшие в ДТП с грузовиком и маршруткой в Запорожской области, где погибли семь человек, выздоравливают, но отказываются общаться с журналистами. Об этом сообщает "Индустриалка".

Как рассказал исполняющий обязанности главврача больницы Андрей Попович, водитель маршрутки находится в нейрохирургии 5-й городской больницы с сотрясением мозга, множественными ушибами и порезами, его состояние не является тяжелым.

"Сразу после ДТП в нашу больницу доставили четырех пострадавших, а вчера — еще одну женщину из больницы в Васильевке, ее на "скорой" сразу отправили туда. Именно эта женщина на сегодняшний день у нас самая тяжелая — у нее сочетанная травма, перелом ребер, лопатки, локтевой кости. Сегодня ее оперируют", – рассказал медик.

Также он добавил, что еще два пациента находятся в отделении нейрохирургии, и двое – в отделении сочетанной травмы. Срочные хирургические вмешательства этим пострадавшим не нужны, однако через какое-то время одному из них понадобится операция на коленном суставе, а другому — операция на ключице.

В числе пациентов отделения нейрохирургии есть и водитель маршрутки. Его состояние оценивается как средней тяжести. Необходимости в оперативном вмешательстве нет. Всего на данный момент в трех больницах Запорожья находится 12 пострадавших.

Напомним, что количество жертв ДТП в Запорожской области возле села Каменское на трассе Харьков – Симферополь увеличилось до семи человек – в больнице во время операции умер ребенок 2011 года рождения.

Как известно, на момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось около 20 человек. Кроме того, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.

Руководство Нацполиции взяло под личный контроль расследование ДТП в Запорожской области, после совещания с руководителями МВД.

Главные подробности этого инцидента, а также фото и видео с места трагедии, смотрите в специальном материале сайта "Сегодня".