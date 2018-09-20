Страшное ДТП с четырьмя погибшими под Запорожьем: появились новые подробности и фото

По данным полиции, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус

В Запорожской полиции раскрыли подробности аварии с четырьмя погибшими и двумя ранеными, которая произошла утром 20 сентября Харьков-Симферополь.

Как удалось выяснить в ходе расследования, на 369 км трассы в Михайловском районе Запорожской области водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito.

В результате столкновения погибли четыре человека, которые находились в легковушке: водитель 1982 года рождения и три пассажира, жители Мелитополя 1960, 1952 и 1953 годов рождения.







По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", ведется досудебное расследование.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.