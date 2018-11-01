Стрельба у ломбарда в Бердянске: появились новые подробности

Двое раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии

Стрельбу у ломбарда в Бердянске Запорожской области правоохранители расследуют как покушение на убийство. Стрелка уже задержали, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Открыто уголовное ранения по признакам ч. 2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – рассказали полицейские.

По версии правоохранителей, у ломбарда между стрелком и двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. После этого мужчина сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

Сейчас с места происшествия правоохранители изъяли пистолет, происхождение которого устанавливается. Самого злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости", – отметили в полиции.

Напомним, вечером 31 октября в центре Бердянска мужчина у ломбарда открыл стрельбу и ранил двоих человек.

Кроме того, 23 октября в Запорожье мужчина устроил стрельбу прямо посреди улицы.