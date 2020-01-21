Стрельба в Запорожье: стало известно имя злоумышленника (фото)

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В Запорожье полиция объявила в розыск мужчину, который расстрелял владельца местного ресторана "Венеция".

Как сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Поиск пропавших детей" Александр Куренной, стрелком оказался 36-летний Павел Голдин. Также он опубликовал фото преступника.

Всех, кто может знать любую информацию о местонахождении Павла, просят сообщать по телефонам: 0669831602, 0984118887 или 102.

Напомним, инцидент произошел 20 января. Владелец ресторана "Венеция" Михаил Гиря выпроводил пьяного клиента из ресторана – для этого пришлось вызывать охрану. Посетитель ушел, но на этом конфликт не закончился – он поджидал Михаила у его дома по ул. Культурной. Там преступник открыл стрельбу из карабина по ресторатору.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается едва ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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